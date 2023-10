"Tempo 100 für Verbrenner": Kampagne der Grünen NÖ

Am Montag wurde von den Grünen Niederösterreich eine landesweite Initiative ins Leben gerufen, die sich für die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf Autobahnen einsetzt.

Grüne NÖ mit Kampagne "Tempo 100 für Verbrenner"

Mit Plakaten auf Großflächen, in Schaukästen, mit Flyer, Inseraten, Aufrufen in sozialen Medien und in persönlichen Gesprächen sowie durch einen entsprechenden Antrag des Landtagsklubs "werden wir versuchen, die Bevölkerung und auch die Politik zum Nachdenken und Umdenken zu bringen, Diesel- und Benzin-Fahrzeuge auf Autobahnen für das Klima zu bremsen", betonte Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan. Die Landesregierung und auch die ÖVP auf Bundesebene sollten "endlich die Ärmel aufkrempeln und diese einfache und schnelle Maßnahme beschließen", ergänzte Krismer. Niederösterreich könnte mit der Initiative der Grünen ein entsprechendes Signal in Richtung Bund abgeben. Der Landtag solle sich bekennen, eine gesetzliche Änderung auf Bundesebene für Tempo 100 für Verbrenner zu unterstützen.