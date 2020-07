Niederösterreich: Sieben Corona-Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden gab es in Niederösterreich sieben Neuinfektionen.

Insgesamt sind in Niederösterreich 189 Menschen aktiv an dem Coronavirus erkrankt. In den letzten 24 Stunden gab es sieben Neuinfektionen.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen hat sich in Niederösterreich mit Stand Montagfrüh im Vergleich zum Vortag um sieben auf 3.193 erhöht. 2.899 Personen galten laut Angaben des Landessanitätsstabes als genesen, was einem Zuwachs von sechs gegenüber Sonntag entsprach. Folglich waren 189 Patienten am Virus erkrankt.

Weiter keine neuen Corona-Toten

Bisher wurden im Bundesland 137.720 Testungen durchgeführt. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen betrug unverändert 105.