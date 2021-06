Niederösterreich: Rendi-Wagner verimpfte Moderna

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) hat in der Impfstraße von Traiskirchen Impfungen von Moderna verabreicht. Sie meinte: "Je mehr sich impfen lassen und je rascher, desto schneller kommen wir wieder in Richtung Freiheit."

SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag, 1. Juni in der Impfstraße von Traiskirchen in Niederösterreich beim Impfen mitgeholfen. Die Ärztin unterstützte das medizinische Personal im Stadtsaal und setzte Stiche mit der Vaccine von Moderna. Dabei forderte sie: "Jeder und jede muss bis Ende Juni die von der Regierung versprochene Möglichkeit zur Impfung erhalten, um rasch geschützt zu sein. Viele haben sich auf diese Zusage verlassen und rechnen damit!"