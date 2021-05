Niederösterreich: "Hundetag Baden" steht vor der Tür

In Niederösterreich steht der "Hundetag Baden" vor der Tür. Der wird am kommenden Sonntag, 6. Juni abgehalten - allerdings nicht ohne Corona-Regelungen.

Hunde spielen am kommenden Wochenende in Baden (Niederösterreich) eine Rolle: Dort kommt es am Sonntag, 6. Juni zum "Hundetag Baden". Das hat die "EXOTICA Veranstaltungen GmbH" in einer Mitteilung angekündigt.