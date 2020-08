Hundetag Baden findet 2020 trotz Corona statt: Alle Infos

Die Absagen der Tiermessen in Mitteleuropa haben sich in den letzten Tagen massiv gehäuft - nicht betroffen ist der Hundetag Baden. Das Event für Hunde und Halter findet nach einer Verschiebung nun am 16. August statt.

Alle anderen sagen ab - der Hundetag sagt zu! Nahezu kein Tag verging zuletzt ohne Absage von Tiermessen. Die Prominentesten darunter sind die Hund und Pferd Dortmund, die Haustier Aktuell in der Arena Nova wurde am Dienstag abgesagt, und die Tierisch Gut Karlsruhe am Mittwoch. Nicht so der Hundetag Baden.

Riesige Veranstaltungsfläche ermöglicht Event

Aufgrund der mit zigtausenden Quadratmetern Wiese enorm großen Veranstaltungsfläche der Trabrennbahn Baden und der großen Erfahrungen des Veranstalters kann der Hundetag Baden wie geplant stattfinden. Es war zwar aufgrund der gesetzlichen Verbote eine Verschiebung der ursprünglich im Mai geplanten Veranstaltung notwendig, aber jetzt am 16. August 2020 von 10-18 h ist es endlich soweit.

Das unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften, der ersten COVID-19 Veranstaltungsbewilligung der Bezirkshauptmannschaft Baden und zahlreichen Maßnahmen für einen schönen und sicheren Besuch.

Alles für Menschen mit Hund beim Hundetag Baden

Österreichs größte Open Air Messe für Hundefreunde bietet alles für den Menschen mit Hund. So wird dem Hundehalter ein umfangreiches Kaufangebot spezialisierter Anbieter, mit vielen Dingen die es im Zoodiskonter ums Eck nicht gibt, geboten.

Von Hundeleinen über Hundenahrung, Kauartikeln und Leckerlis aller Art bis hin zu Bekleidung und Geschenkartikeln für den Hundehalter reicht hier das Angebot. Auch Dienstleistungen vom Tiertrainer über den Tierarzt bis zum Tierbestatter informieren und beraten kostenlos.

Programm: Workshops, Vorführungen und mehr

Darüberhinaus halten anerkannte Referenten Vorträge, es gibt Workshops und Vorführungen z.B. vom Rettungshunden, Trickdog und mehr.

Die Mitnahme von Hunden (Achtung! Gültige Tollwutimpfung nötig!) ist nicht nur möglich sondern ausdrücklich erwünscht. Mit dem Vierbeiner können dann diverse Sportarten ausprobiert werden - so zum Beispiel die Hauptattraktion dem PRO PLAN Dogdiving bei der die Hunde in ein 10 m langes mit 50.000l Wasser gefülltes Pool um die Wette springen.

Nicht nur für den Hund gibt's etwas: In den schattigen Gastgärten ist auch für Speis und Trank für Frauli und Herrchen bestens gesorgt. Weitere Mitmach Sportarten sind: Das Heuballenrennen, Breitensport mit Slalom und Hindernissen, Flyball und einige weitere. Der Eintritt beträgt 3,- bis 6,- Euro Hunde zahlen keinen Eintritt! Der große schattige und kostenlose Parkplatz liegt direkt am Gelände - die Einfahrt ist Mühlgasse 69, 2500 Baden. Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen wir die Station Paffstätten Rennbahn der Badner Bahn.

COVID-19 Maßnahmen beim Hundetag Baden

Es wurden keine Mühen und Kosten gescheut, um die Veranstaltung für die Teilnehmer und Besucher ganz sicher zu machen: So wurde unter anderem die Aufplanung der Veranstaltung in enger Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Baden völlig geändert, die Wege deutlich verbreitert, die Anzahl der komplett getrennnten Ein- und Ausgänge verdreifacht, Einbahnsysteme eingerichtet. Natürlich werden auch Desinfektionsständer an vielen Stellen bereistgestellt etc.

Da sich alle Bereiche bis auf die gemauerten WC Anlagen im Freien befinden, ist das Tragen von Masken nicht vorgeschrieben, sondern nur freiwillig.