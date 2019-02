nICEage: Über 1.000 KINDER Eisfans eröffneten Eissaison in Wien

Unter dem Motto KINDER #nICEage wurde die Eissaison von mehr als 1.000 Eisfans und Moderator Vincent Bueno im Wiener Museumsquartier mit den Kinder Eisneuheiten 2019 eröffnet.

Am Mittwoch um 13 Uhr war es soweit: Moderator Vincent Bueno leitete den gemeinsamen Countdown ein und dann kamen die ersten KINDER Eisneuheiten 2019 aus den prall gefüllten Truhen. Die wartenden Eisfans zeigten sich solidarisch mit denen, die ganz hinten in der langen Schlange anstanden und so wurden der erste Kinder Bueno Ice Cream Bar und das erste Kinder Joy Ice Cream von ganz vorn bis zu den letzten Wartenden durchgereicht, bevor die restlichen 2.400 Stück in nur 1,5 Stunden verspeist wurden.