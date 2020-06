Neuzugänge im Haus des Meeres: Bunte Schlangen, teils giftig

Kurz nach seiner Wiedereröffnung präsentiert das Haus des Meeres zwei neue Schlangenarten, die prachtvoll und bunt gezeichnet sind: giftige Nashornvipern und eine Sinaloa-Königsnatter.

Mimikry: Schlange ahmt giftige Kollegin nach

Giftige Nashornvipern im Haus des Meeres

Bei den beiden Nashornvipern handelt es sich um Nachzuchttiere, die jetzt ein halbes Jahr alt und etwa 40 cm lang sind. Sie können aber über einen Meter lang und einige Kilogramm schwer werden. Die wunderschöne Zeichnung wirkt am Waldboden zwischen Blättern, Holz u.ä. als Tarnung. Sie besitzen ein starkes Gift, das beim Zubeißen über relativ lange Giftzähne, die dafür extra aufgestellt werden können, injiziert wird. Die in Zentralafrika beheimatete Schlange ernährt sich in erster Linie von kleinen Säugetieren.

"Man kann zu Schlangen stehen wie man will, aber derart farbenprächtige Exemplare wie diese Tiere sind selten – und finden tatsächlich bei unseren Besuchern großen Anklang," so das Haus des Meeres in einer Aussendung am Mittwoch.