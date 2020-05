Haus des Meeres in Wien kann seine Wiedereröffnung vorverlegen

Geplant hatte das Haus des Meeres, seine Pforten am 29. Mai 2020 wieder für die Besucher zu öffnen. Überraschend wurde nun seitens des Ministeriums grünes Licht für eine frühere Wiedereröffnung gegeben.

Wie das Haus des Meeres in einer Aussendung bereichtet, sei am 16. Mai völlig überraschend vom Ministerium die schriftliche Erlaubnis gekommen, dass der Aqua Terra Zoo seine Pforten wieder öffnen dürfe.

Haus des Meeres sperrt am Donnerstag wieder auf

"Da uns bis dahin aber nur der 29.5. als erlaubter Öffnungstermin bekannt war, haben wir zahlreiche Bauarbeiten im Innenbereich vorgezogen, weshalb wir nicht sofort öffnen konnten. Ganz abgesehen davon, dass wir erst viele Mitarbeiter aus den Bereichen Kassa, Reinigung, Guides u.ä. von ihrer Kurzarbeit zurückholen mussten", so das Haus des Meeres.

Aber am Donnerstag, dem 21. Mai 2020 ist es wieder soweit: der Haus des Meeres kann wieder besucht werden - "natürlich unter den vorgeschrieben Maßnahmen zur Wahrung der Gesundheit unserer Besucher."

Corona-Sicherheitsregeln beim Besuch im Aqua Terra Zoo

So gilt in Zeiten der Corona-Krise natürlich ein Ein-Meter-Abstands-Regel für nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht und die Gesamtbesucheranzahl ist mit 300 begrenzt (entsprechend der Vorschrift von 10m² Besucherfläche pro Gast). Daraus ergibt sich, dass genau die Hälfte der bisher erlaubten Personenanzahl das Haus des Meeres besuchen darf. Um Wartezeiten zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, empfiehlt der Zoo seinen Gästen den Kauf von Online-Tickets.

Das zoopädagogische Team des Hauses stehe nach der Wieder-Eröffnung nicht nur für Auskünfte zur Verfügung, sondern weist Besucher auch darauf hin, wenn beispielsweise in manchen Geschoßen gerade weniger los ist, um die Besucherströme zu verteilen. Das Reinigungsteam vor Ort achtet noch mehr als sonst auf Hygiene und desinfiziert Geländer, Türklinken, WC-Anlagen u.a. in kurzen Intervallen. Handdesinfektionsspender sind auf allen WCs und auch an anderen Stellen im Haus aufgestellt.