Neuseeland verlängert Lockdown um weitere Woche

Nach mehreren Coronafällen in Neuseeland verlängert die dortige Regierung den Lockdown um eine weitere Woche. Der Lockdown wurde in der Vorwoche nach einer einzigen Infektion ausgerufen.

In Neuseeland ist der landesweite Lockdown wegen drei Dutzend neuer Corona-Fälle verlängert worden. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte am Montag in der Hauptstadt Wellington an, dass die strengen Auflagen in dem gesamten Pazifikstaat nun mindestens bis Samstag gelten. Zuvor waren 35 neue Fälle bekannt geworden.