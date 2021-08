Eine Corona-Infektion führt zu Lockdown in Neuseeland

Einen Lockdown, der drei Tage lang dauert, hat die Regierung in Neuseeland verhängt. Zuvor hatte sich ein Mensch im Inland mit Corona infiziert.

Regierungschefin Jacinda Ardern verkündete die Maßnahme am Dienstag als Reaktion auf die erste einheimische Übertragung des Coronavirus seit sechs Monaten. "Wir haben anderswo gesehen, was passieren kann, wenn wir die Lage nicht in den Griff bekommen", sagte sie in einer Fernsehansprache. "Wir haben nur eine Chance."