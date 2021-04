Neuinfektionen: Wiener Krisenstab sieht Corona-Situation "vorsichtig positiv"

Bereits seit Anfang April befindet sich Wien aufgrund der übermäßigen Belastung der Spitäler im coronabedingten Lockdown. Fast drei Wochen später beurteilte der medizinische Krisenstab die Lage.

"Die tägliche Zahlenentwicklung der Neuinfektionen sehen wir vorsichtig positiv. Allerdings muss man immer die Entwicklung in den Spitälern im Blick haben, und da sehen wir leider noch nicht den positiven Effekt, den wir uns wünschen", sagte eine Sprecherin am Dienstag der APA.

Aktuelle Zahlen zu Corona-Neuinfektionen und -Testungen

Für den gestrigen Montag wurden 482 positive Test-Befunde eingemeldet, hieß es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabes am Dienstag. Inklusive Nachmeldungen und abzüglich von Datenbereinigungen aus den vergangenen Tagen gibt es 354 neue Fälle.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt 129.204 positive bestätigte Testungen und 2.102 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. Aktiv an der Erkrankung laborieren 6.453 Personen, wieder gesund sind 120.649. Am gestrigen Montag wurden in Wien insgesamt 63.434 Corona-Testbefunde eingemeldet, davon 38.366 PCR-Tests und 25.068 Antigen-Schnelltests.