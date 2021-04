2.117 Corona-Neuinfektionen am Montag in Österreich

Am heutigen Montag wurden in Österreich 2.117 Corona-Neuinfektionen gezählt, allein 670 davon in Wien. Oberösterreich und Niederösterreich meldeten jeweils über 300.

Bisher gab es in Österreich 595.540 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (19. April 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.922 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 557.467 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.100 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 570 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 50

Kärnten: 94

Niederösterreich: 311

Oberösterreich: 332

Salzburg: 91

Steiermark: 242

Tirol: 198

Vorarlberg: 129

Wien: 670