Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße in Wien: Anrainer werden befragt

Mehr Begrünung, mehr Platz für Radler und Fußgänger sowie freie Fahrt für Öffis: Kommendes Jahr soll die Äußere Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim einen neuen Anstrich bekommen. Ab sofort können Anrainer dazu ihre Ideen und Anliegen einbringen.

Anrainer werden zur Äußeren Mariahilfer Straße in Wien befragt

Bevor konkret geplant und umgesetzt wird, sind ab sofort die Anrainer gefragt. In den nächsten Tagen werden knapp 9.000 Folder an die Haushalte, Wirtschafts- und Gastronomiebetriebe im Grätzl verteilt. Bis 30. September 2023 können die darin enthaltenen Feedback-Karten ausgefüllt und kostenlos per Post an die aufgedruckte Adresse geschickt werden. Über die Online-Plattform mitgestalten.wien.gv.at können ebenfalls Präferenzen und Anliegen eingebracht werden.