Neues NEOS-Hauptquartier am Wiener Heumarkt offiziell bezogen

Am Dienstagnachmittag haben NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Wiens Landessprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und NEOS Lab-Chefin Indra Collini den neuen NEOSphäre-Standort Am Heumarkt 7 offiziell eröffnet.

Die NEOS haben vor dem Superwahljahr 2024 ihr neues Hauptquartier am Wiener Heumarkt bezogen. Dort sind neben Bundes- und Wiener Landespartei und den JUNOS nunmehr auch das Thinktank NEOS Lab und die UNOS unter einem Dach vereint.

NEOS sind in neues Hauptquartier am Heumarkt übersiedelt

Es sei ein höchst notwendiger Abschied aus der bisherigen NEOSphäre in der Neustiftgasse in Wien-Neubau - bisher gemeinsames Quartier von Bundes- und Wiener Landespartei und JUNOS sowie "Kinderzimmer des politischen Großwerdens" der NEOS (Wiederkehr) - gewesen. Mit den Jahren sei der Standort, für den man laut Meinl-Reisinger beim Einzug 2012 alles vom Kühlschrank bis zu den Kaffeehäferln "zusammengeschnorrt" habe, einfach zu klein geworden. Außerdem müsse sich die Professionalisierung der vergangenen Jahre auch in den Büroräumlichkeiten zeigen.