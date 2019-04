Neues Logistikzentrum von Ikea entsteht in Wien-Strebersdorf

Wer künftig bei Ikea bestellt, bekommt seine Waren innerhalb von 24 Stunden geliefert. Das neue Logistikzentrum befindet sich dabei in Wien-Strebersdorf. Auch Selbstabholungen rund um die Uhr werden durch "Lockerboxen" ermöglicht.

Zur feierlichen Dachgleiche des neuen Ikea-Lagers in Wien-Strebersdorf hat das Möbelhaus am Donnerstag zu einer Baustellenbesichtigung geladen. Mit den ersten Auslieferungen soll Ende Oktober, spätestens Anfang November begonnen werden. Das Logistikzentrum wird ab Herbst das Lager in Wels ersetzen.