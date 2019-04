Ikea will Möbel künftig vermieten

Ab 2020 testet Ikea ein neues Miet-Möbel-Konzept. Das Angebot wird zunächst nur für einzelne Produktgruppen gelten.

Ikea setzt im Rahmen seines Konzernumbaus künftig auch auf die Vermietung von Möbeln und hält nach Standorten in Innenstädten Ausschau. Zunächst könnten in der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und Polen ausgewählte Einrichtungsgegenstände gemietet werden, teilte der weltgrößte Möbelkonzern am Mittwoch bei einer Veranstaltung im nordrhein-westfälischen Kaarst mit. In Deutschland soll das Angebot dann ab Herbst getestet werden.