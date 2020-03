"Neues Landgut": In Wien-Favoriten entsteht ein neues Stadtviertel

In Wien-Favoriten soll entsteht ein neues Stadtviertel: Das "Neue Landgut". Bis 2026 sollen dort rund 1.500 Wohnungen entstehen.

Wien wächst - dieses Mal in Favoriten: Am Donnerstag sind die Pläne für das neue Stadtviertel "Neues Landgut" beim Hauptbahnhof präsentiert worden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen auf einem ehemaligen ÖBB-Areal an der Laxenburger Straße bis 2026 rund 1.500 Wohnungen gebaut werden - die Hälfte davon gefördert, der Rest frei finanziert.