Neues Gewerbequartier TwentyOne in Wien-Floridsdorf wird vermarktet

In Wien-Floridsdorf entsteht das neue Gewerbequartier TwentyOne. Es werden 86.000 Quadratmeter Flächen vermarktet.

Im neuen Gewerbequartier TwentyOne in Wien-Floridsdorf werden 86.000 Quadratmeter des Central - und Innovation Hubs von OTTO Immobilien vermarktet. Das Projekt in der Siemensstraße ist mit einer Grundfläche von 50.000 Quadratmeter eine der letzten großen zusammenhängenden Industrie- und Gewerbeareale Wiens. Bis Ende 2022 bzw. Mitte 2023 sollen die beiden Hubs in mehreren Bauphasen 2023 fertiggestellt werden.

Die Liegenschaft befindet sich rund 2,5 Kilometer nordöstlich des Bezirkszentrums Floridsdorf in unmittelbarer Nähe zum neu errichteten Krankenhaus Wien-Nord und bietet eine optimale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Direkt angrenzend liegt der Bahnhof Siemensstraße, der sowohl von der S-Bahn, als auch von REX, Regionalzügen und Autobuslinien angefahren wird. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem die A22 Donauuferautobahn, der Knoten Floridsdorf, die Nordbrücke sowie die Auffahrt zur S2. Durch die Nähe zum Krankenhaus Nord ebenso wie zur Veterinärmedizinischen Universität Wien sowie namhaften Unter-nehmen wie dem Austrian Institute of Technology (AIT), RailTecArsenal, A1, ATOS, Center Vienna, TechBase, Trescal oder auch Biomedica erwarten sich die Entwickler positive Synergieeffekte.