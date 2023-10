Neues Bellaria Kino soll "spätestens im Frühjahr 2024" öffnen

Das Wiener Bellaria Kino ist vor wenigen Jahren geschlossen worden. Michael Stejskal hofft auf eine Eröffnung "spätestens im nächsten Frühjahr".

Künftiger Bellaria-Betreiber berichtet von Verzögerungen

Stejskal verwies auf APA-Anfrage auf eine unglückliche Verzahnung von Umständen. Einerseits habe sich die räumliche Situation als komplexer als ursprünglich gedacht herausgestellt. Damit seien die Erfordernisse an die Schallschutzmaßnahmen und die Kinotechnik deutlich gestiegen. Andererseits habe es Lieferschwierigkeiten bezüglich Projektionsanlage gegeben. "Das hat Umplanungen nötig gemacht und Verzögerungen ergeben", bedauerte der künftige Bellaria-Betreiber. Dazu kommen noch "komplizierte Eigentumsverhältnisse" im Haus, in dem das Kino untergebracht ist, was die Umbauarbeiten vor allem in Bezug auf die Lüftungstechnik auch nicht unbedingt leichter macht.