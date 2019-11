Neuer Weihnachtsmarkt in der Donau City in Wien

Neben zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen zur Belebung der D-City im heurigen Jahr wird nun erstmals ein neuer Weihnachtsmarkt für weitere Impulse sorgen. Alle Infos dazu hier.

Ein neuer Weihnachtsmarkt belebt heuer die Donaustadt: Bereits seit Samstag und noch bis zum 23. Dezember 2019 werden täglich von 11:30 Uhr bis 21:00 Uhr die rund 20 Holzhütten beim neuen Weihnachtsmarkt in der D-City alias Donau City aufsperren. Von Seiten der Organisatoren ist auf eine bewusste Auswahl der Standbetreiber Wert gelegt worden.

Kulinarik und Kunsthandwerk beim neuen Weihnachtsmarkt

Dieses neue weihnachtliche Angebot soll sowohl die Bewohner als auch die Berufstätigen in der D-City ansprechen – und zu einem gemütlichen und stimmungsvollen Beisammensein führen. Zusätzlich zu den festlich geschmückten Hütten werden an verschiedenen Tagen Gesangs- und Musikeinlagen die weihnachtliche Stimmung verstärken.

Nikolo-Feier und weitere Weihnachts-Highlights

Der Nikolo kommt: Am 6.12. 2019 findet um 17.00 Uhr eine Nikolausfeier in der Donau-City-Kirche statt. Im Anschluss wird er im Marktgelände die Kinder mit kleinen Geschenken erfreuen.

Die Instrumentalsolisten, die im Rahmen des Konzerts in der Donau-City-Kirche am 9.12. ihre Vorstellung darbieten, werden die Pause gegen 20:15 Uhr nützen, um die Besucher des Weihnachtsmarktes zu unterhalten.

Das besondere Highlight findet am 11.12. statt, nämlich die Nacht der Lichter aller drei Kirchen in Kaisermühlen. Hier bietet sich ein Besuch des D-City Weihnachtsmarktes aufgrund der unmittelbaren Umgebung an.