Neuer Twin City Liner erzielt Passagierrekord

Der neue Twin City Liner hat erfolgreich seit März bereits über 65.000 Passagiere transportiert. Der Schnellkatamaran bietet seinen Passagieren klimatisierte Räume, einen tollen Ausblick sowie kostenloses WLAN.

"Seit dem Saisonstart Ende März waren schon über 65.000 Passagiere unterwegs. Das ist ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt, dass unser neues Schiff die Menschen begeistert. Auch der Vorverkauf läuft prächtig, 92.000 Tickets - um 7 Prozent mehr als 2018 - wurden bis zum Saisonende insgesamt bereits abgesetzt", freut sich Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer.

Neuer Twin City Liner ist auch ökologisch gut unterwegs

In 75 Minuten mit dem Twin City Liner von Wien nach Bratislava

Nach 75 Fahrminuten legt der Schnellkatamaran am Donaukai in Bratislava an. Dieser ist nur ein paar Gehminuten von der slowakischen Hauptstadt entfernt.