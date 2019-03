Feierliche Schiffstaufe in Wien: Twin City Liner ab Freitag im Einsatz

Ab Freitag ist der neue Twin City Liner zwischen Wien und Bratislava unterwegs. Der Katamaran wurde anlässlich dazu am Mittwochnachmittag feierlich getauft.

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist es am Freitag soweit: Der neue Twin City Liner tritt seine Jungfernfahrt im regulären Passagierbetrieb an. Der Katamaran im aufgefrischten Design und mit höherer Kapazität ersetzt die beiden bisherigen Schnellboote auf der Strecke zwischen Wien und Bratislava. Am Mittwochnachmittag wurde der Neuling noch rechtzeitig getauft.

Twin City Liner hat 15-tägige Reise nach Wien hinter sich

An das Wasser gewöhnt ist das nagelneue Schiff allerdings schon seit einiger Zeit. Denn schließlich hat der Newcomer schon eine 15-tägige Fahrt von der britischen Isle of Wight, wo er gebaut wurde, über Rotterdam und den Rhein-Main-Donau-Kanal bis in die Bundeshauptstadt hinter sich. Hier wurden noch letzte Trainingseinheiten absolviert, bevor am Freitag endgültig der reguläre Betrieb startet.