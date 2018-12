Der neue Twin City Liner tritt bald seine Reise nach Wien an

Der neue Twin City Liner wird seine Reise nach Wien im Jänner antreten. Bereits jetzt hob ein Riesenkran das Schiff ins Wasser. Die nächsten Wochen werden noch zahlreiche Tests durchgeführt bevor er in die Saison starten kann.

Ab 29. März 2019 wird der neue Twin City Liner die Strecke zwischen Bratislava und Wien absolvieren. Bereits am 4. Dezember hob ein Riesenkran das größere und modernere Schiff aus der Werfthalle erstmals ins Wasser. Anfang 2018 begann der Bau des neuen Schnellkatamarans in der britischen Werft Wight Shipyard auf der Isle of Wight. Dafür wurden rund 62.000 Arbeitsstunden benötigt und 25 Tonnen Aluminium sowie 60 Quadratmeter Fensterglas verarbeitet.

“Mit dem Bau des Twin City Liners sind wir voll im Plan. Schon im Jänner wird das Schiff seine Reise nach Wien antreten und rechtzeitig zum Saisonstart einsatzbereit sein. Rund sieben Millionen Euro haben wir in das Schiff investiert. Ich freue mich, dass wir für die Wienerinnen und Wiener damit eine ganz besondere Attraktion auf dem Wasser und ein spannendes Reiseabenteuer auf der Donau anbieten können”, so Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer.

70 Tonnen schwere Twin City Liner startet Probefahrt Am frühen Morgen des 4. Dezember hat eine Zugmaschine den Schnellkatamaran langsam aus der großen Werfthalle gezogen. Anschließend wurde das Schiff mit extrem starken Tragegurten am Kran befestigt. Fingerspitzengefühl war gefragt. Meter um Meter wurde der 70 Tonnen schwere Schnellkatamaran gehoben. Der Kranarm schwenkte ihn behutsam in Richtung Wasser. Ganz vorsichtig hat der Kranführer den neuen Twin City Liner auf die Wasseroberfläche gesetzt. Schon am Nachmittag war die Aktion abgeschlossen und die Maschinen des neuen Twin City Liners wurden erstmals angeworfen.

Die erste Probefahrt hat das Schiff bereits absolviert und die rund zweiwöchige Einschulungsphase der nautischen Crew hat begonnen. Sie wird von der DDSG Blue Danube, einem Unternehmen der Wien Holding, gestellt. In dieser Einschulung wird die zukünftige Mannschaft mit dem neuen Schiff vertraut gemacht sowie alle genau in der Praxis geprüft. Nach mehreren Tests, um Geschwindigkeit, Wellenhöhe und den Tiefgang zu checken, erfolgt am 20. Dezember die finale technische Abnahme.

Reise nach Wien startet der neue Schnellkatamaran im Jänner 2019 Die Reise nach Wien startet dann im Jänner 2019. Hierfür muss das Wetter passen und die See ruhig sein. Für die Überquerung des Ärmelkanals wird mit 12 bis 20 Stunden – je nach Wetterbedingungen – gerechnet. Die Übernahme des Schiffes durch die Central Danube, wird in Rotterdam erfolgen. Von Rotterdam geht es über das Binnenwasserstraßennetz in rund 2,5 Wochen nach Wien. Das Schiff wird deutlich vor dem Saisonstart in Wien sein. Die Zeit bis zum Saisonbeginn wird dann für letzte kleinere Arbeiten und vor allem für Trainingsfahrten auf der Heimstrecke des neuen Twin City Liners am Donaukanal und der Donau bis Bratislava genutzt.

Tickets für eine Fahrt können bereits jetzt gebucht werden: Buchung telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80, per Mail an booking@twincityliner.com oder online unter www.twincityliner.com . Bei einer Fahrzeit von rund 75 Minuten fährt der Twin City Liner täglich von der Schiffstation City am Schwedenplatz Richtung Bratislava ab.