Neuer Twin-City Liner ab März zwischen Wien und Bratislava unterwegs

Ab März wird auf der Donau zwischen Wien und Bratislava ein neuer Twin-City Liner unterwegs sein. Dieser wird allerdings erst in einer britischen Werft gebaut. Man darf gespannt sein.

Immerhin sind die Arbeiten inzwischen so weit fortgeschritten, dass man die künftigen Formen des Wassergefährts bereits erkennen kann. Denn der stählerne Torso ist so gut wie fertig, wie Andy Farguson von “Wight Shipyard” erklärt. Die Hallen der Werft, die den Auftrag im Herbst 2017 gewonnen hat, stehen im Norden der Isle of Wight. In einer der beiden arbeiten an diesem Tag rund 60 Mann am künftigen Twin City Liner. Während auf der einen Seite geschweißt wird, bereiten ein paar Mitarbeiter auf der Kommandobrücke, wo später der Kapitän seines Amtes walten wird, die Farbaufbringung für die Fensterkonstruktion vor.