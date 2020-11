Neuer Sozialmarkt des Wiener Hilfswerks in Penzing eröffnet

Wichtiges Service-Angebot für sozial Schwächere: Das Wiener Hilfswerk eröffnete Anfang November einen neuen Sozialmarkt in Wien Penzing.

Peter Kohls, Leiter der Wiener Hilfswerk Sozialmärkte erklärte anlässlich der Neueröffnung: "Der Standort in Penzing bietet im Vergleich zum mittlerweile geschlossenen SOMA Ottakring eine etwa doppelt so große Verkaufsfläche und ein dreimal so großes Lager inklusive Kühlhaus."

Neuer Sozialmarkt ist modernes Lebensmittelgeschäft

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.