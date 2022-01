Neuer EMS-Rekord: 31.070 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch wurde ein neuer Rekord bei den Corona-Infektionen eingemeldet: 31.070 Neuinfektionen wurden in Österreich im EMS gemeldet - die bereinigten Zahlen werden für den Nachmittag erwartet.

Neuinfektionen laut Nehammer auf Höchststand von rund 30.000

31.070 Corona-Neuinfektionen laut EMS

Grundsätzlich werden am Mittwoch immer mehr Neuinfektionen gemeldet als an anderen Wochentagen. Dies liegt u.a. daran, dass an diesem Tag die Ergebnisse der meisten an den Schulen durchgeführten PCR-Tests in das Meldesystem einfließen. Die rund 30.000 Neuinfektionen sind um fast 80 Prozent mehr als am Dienstag und wären auch für einen Mittwoch ein einsamer Rekord: Vorige Woche wies das EMS 18.427 Neuinfektionen aus, am Mittwoch davor 10.725.