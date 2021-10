Live-Stream: Neuer Kanzler Schallenberg präsentiert sich dem Nationalrat

Der Alexander Schallenberg (ÖVP) stellt sich dem Nationalrat am Dienstag im Amt des Bundeskanzlers vor. Auch sein Nachfolger, Außenminister Michael Linhart (ÖVP) wird den Abgeordneten präsentiert.

Alexander Schallenberg (ÖVP) stellt sich dem Nationalrat am Dienstag in seiner neuen Rolle als Bundeskanzler vor. Ebenfalls den Abgeordneten präsentiert wird sein Nachfolger als Außenminister Michael Linhart (ÖVP). Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird die Regierungserklärung noch nicht aus den Abgeordneten-Bänken verfolgen. Er wird erst am Donnerstag wieder angelobt.