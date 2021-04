Neuer Höchststand: 132 Corona-Intensiv-Patienten in Niederösterreich

Neuer Höchststand bei den Intensiv-Patienten in Niederösterreich: Derzeit werden 132 Coronavirus-Patienten auf Intensivstationen behandelt.

In Niederösterreich sind am Montag nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) 132 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 126 vom Mittwoch der Vorwoche (7. April) übertroffen. Am Sonntag waren 125 Corona-Erkrankte intensivmedizinisch betreut worden.