Neuer Happylab-Standort im Wiener Stuwerviertel eröffnet

Ab sofort können Technik-Begeisterte auch im Happylab im Stuwerviertel werken und tüfteln. Der neue Standort in einer ehemaligen Elektromotorenfabrik lässt auf mehr als 900 Quadratmetern keine Wünsche offen.

Wiens größte Innovationswerkstatt öffnete ihre Türen

"Mit dem neuen Happylab schließen wir die Lücke zwischen bestehenden Werkstätten und industrieller Fertigung", so die beiden Happylab-Geschäftsführer Roland Stelzer und Karim Jafarmadar in einer Mitteilung. Prototyping, Produktentwicklung und Kleinserienfertigung könnten ab sofort an einem Ort umgesetzt werden. Zusätzlich zur gewohnten Gerätschaft wie Laser Cuttern oder 3D-Druckern gebe es hier auch Zugang zu neuen Maschinen in den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung und einen integrierten Co-Working-Space.