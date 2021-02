Neue WienMobil-Station am Westbahnhof

Am Wiener Westbahnhof gibt es eine neue WienMobil-Station. Damit werden Sharing-Angebote mit den Öffis der Wiener Linien verbunden.

Weitere Stationen in Wien

Neben dem Standort Westbahnhof gibt es bereits WienMobil-Stationen in Simmering, Ottakring, Mariahilf und Neubau, im Nordbahnhofviertel in der Leopoldstadt und am Rochusmarkt. Im laufenden Jahr sollen mindestens fünf weitere Standorte in ganz Wien hinzukommen. An allen WienMobil-Stationen verknüpfen die Wiener Linien Bim, Bus und U-Bahn mit flexiblem Bikesharing, Carsharing und E-Scootern. Die Angebote sind über den jeweiligen Anbieter buchbar. Seit Herbst 2020 ist an 28 Standorten auch der hauseigene Carsharing-Dienst WienMobil Auto als Pilotprojekt in Betrieb. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für ein neues wienweites Bikesharing-System als Nachfolger von Citybike.