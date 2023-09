Neue Sport & Fun-Halle Leopoldstadt feierlich eröffnet

Am Donnerstag wurde die neue Sport- und Funhalle in Wien-Leopoldstadt eröffnet. Sie ist ideal mit den Öffis erreichbar und kann neben Privatpersonen auch von Schulen und Vereinen genutzt werden.

Sport & Fun-Halle Leopoldstadt bietet umfassendes Sportangebot

"Mit diesem Projekt bringen wir den Sport ganz nah zu den Wienerinnen und Wienern. Der Praterstern ist ideal an den öffentlichen Verkehr angebunden und auch mit dem Rad sehr gut erreichbar. Zahlreiche Bildungseinrichtungen in der Nähe können die Sportplätze günstig nutzen. Wir investieren hier in unsere Zukunft. Die Kinder und Jugendlichen können sich hier bewegen und nach Herzenslust sporteln", so Hacker.