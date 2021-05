Neue Querung für Radfahrer: Bauarbeiten in der Alserbachstraße in Wien 9

Ab dem 27. Mai finden in der Alserbachstraße an der Kreuzung mit der Rotenlöwengasse Umbauarbeiten an der bestehenden Mittelinsel statt.

Um eine direkte Querungsmöglichkeit für Radfahrende zu schaffen, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am 27. Mai in der Alserbachstraße an der Kreuzung mit der Rotenlöwengasse im 9. Bezirk mit Umbauarbeiten an der bestehenden Mittelinsel.

Die Arbeiten finden ausschließlich nachts in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt, wobei der Individualverkehr über das richtungsführende Gleis geführt wird. Außerhalb der Arbeitszeiten kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. Der Rad- und Fußverkehr wird aufrechterhalten. Geplantes Bauende ist der 18. Juni um 5 Uhr.