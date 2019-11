Neue prominente Headliner beim Nova Rock 2020

Für das Nova Rock 2020 haben sich mit den Foo Fighters und Volbeat neue Headliner angemeldet. Aber auch System Of A Down, Seiler & Speer sowie Deichkind sind mit von der Partie.

Das Nova Rock hat einen sehr prominenten Headliner dazubekommen: Die Foo Fighters werden 2020 beim Festival im Burgenland auftreten. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt. Weitere namhafte Neuzugänge sind u.a. Volbeat, Seiler & Speer, Deichkind, Bush, Steel Panther, Bring Me The Horizon und Alter Bridge.

System Of A Down und Korn beim Nova Rock 2020

Für das Open Air von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf standen bereits einige Acts wie System Of A Down und Korn fest. Nun kamen außerdem noch Bands wie Airbourne, Mando Diao, The Dead Daisies sowie weitere Lokalmatadore wie The Weight und Black Inhale dazu.