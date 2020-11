Neue Nespresso Boutique eröffnet in der Wiener Mariahilfer Straße

In der Wiener Mariahilfer Straße eröffnet - unter strengen Coronavirus-Sicherheitsvorkehrungen, wie es via Aussendung am Montag heißt - eine neue Nespresso Boutique.

Die neue Nespresso Boutique ist im Kaufhaus Gerngross zu finden. Auf 90 Quadratmetern verschreibt man sich hier nicht nur dem Kaffeegenuss auf aus Nespresso-Kaffeesud hergestellten Tischplatten, sondern möchte auch das Nachhaltigkeitsimage aufbessern. So wird in der Aussendung nicht nur darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Kapseln CO2-neutral geschieht, sondern auch in dem neuen Shop auf der Mariahilfer Straße können sich Nespresso-Fans über das Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens informieren.

Nespresso Boutique: Nachhaltigkeit, Innovation und Kaffeegenuss

„Die neue Boutique vereint Nachhaltigkeit, Innovation und einzigartigen Kaffeegenuss, den wir bei Nespresso Kaffeeliebhabern Tag für Tag bieten. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden dazu einladen noch tiefer in die Welt des Kaffees einzutauchen und sich einmal mehr mit dem Thema Recycling auseinander zu setzen – denn das Recycling von Kapseln gehört ebenso mit zum Kaffeegenuss wie der Kauf“, heißt es in der Aussendung.

Zu den Coronavirus-Sicherheitsmaßnahmen gehören die Bereitstellung von Schutzmasken für das Personal, die Installation von Plexiglas-Schutzvorrichtungen bei den Kassen, die Begrenzung der Anzahl an Personen in den Boutiquen, die Einführung von Abstandsregelungen und die weitere Verstärkung der bereits strengen Hygienemaßnahmen.

Öffnungszeiten der Nespresso Boutique im Wiener Gerngross

Montag bis Mittwoch von 09:30 bis 19:00 Uhr

Donnerstag und Freitag von 09:30 bis 19:30 Uhr

Samstag von 09:30 bis 18:00 Uhr