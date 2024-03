Neue Kulinarik-Hotspots in WIEN MITTE The Mall: Sushi Cross und Market Kitchen

WIEN MITTE The Mall erweitert das Angebot um zwei neue kulinarische Hotspots: Sushi Cross und Market Kitchen.

Ab sofort können die Besucherinnen und Besucher von WIEN MITTE The Mall aus zwei neuen „Gaumenfreuden“ wählen. So präsentiert das auf 91m² und 35 Sitzplätze erweiterte „Sushi Cross“ eine Fusion aus traditionellem Sushi und Crossover-Kreationen auf Ebene 1. Das Angebot umfasst eine Auswahl an exotischen Spezialitäten, darunter die beliebte „Tempura Roll“ mit Ebi-Tempura und Rettich, umhüllt von Kaviar und Sesam oder die verführerische „Aiko Rol"´“ mit Lachs-Tempura, Frischkäse, verfeinert mit Kaviar und Sesam. Als Ergänzung zu den traditionellen Sushi-Rollen und als perfekter Mittagstisch werden Bento-Boxen angeboten. Zur Auswahl steht zum Beispiel ein Nigiri Bento mit Miso-Suppe, Nigiri und Maki, frischem Salat und Dessert. Als traditionelles Festtagsgericht in Korea gilt Bulgogi, das „Feuerfleisch“. Hier wird es als „Bulgogi Bento“ mit einer Misosuppe, zart mariniertem Rindfleisch, duftendem Reis, Salat und einem Dessert serviert.