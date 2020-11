Neue Kontakt-Regelung: Nur ein "Einzelner" darf anderen Haushalt treffen

Weil immer noch einige Fragen zu den neuen Regelungen offen waren: Die Kontakt-Bestimmungen während des ab Dienstag geltenden Lockdowns sind von der Regierung am Sonntagabend noch einmal präzisiert worden.

Nur ein Einzelner darf anderen Haushalt besuchen

Das Gesundheitsministerium hat am Abend eine adaptierte Version der erklärenden "rechtlichen Begründung" veröffentlicht. Demnach ist es - anders als noch am Vormittag vermittelt - nicht erlaubt, dass sich mehrere Mitglieder eines Haushaltes mit mehreren Mitgliedern eines anderen Haushaltes treffen oder diese besuchen. Bei der Interpretation der Verordnung herrschte zuvor Unklarheit. In der am Abend kundgemachten Verordnung werden zulässige Privat-Treffen als Kontakt mit "einzelnen engsten Angehörigen" bzw. mit "einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird", definiert.