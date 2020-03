Neue Infokampagne zum Coronavirus wird gestartet

Die Regierung und das Rote Kreuz starten gemeinsam eine neue Infokampagne. Damit will man das Bewusstsein für das Coronavirus schärfen.

"Schau auf dich, bleib zu Hause": Neue Infokampagne startet

Der Slogan der aktuellen Kampagne lautet "Schau auf dich, schau auf mich. So schützen wir uns". Die Bundesregierung und das Rote Kreuz informieren gemeinsam in allen Tageszeitungen, in Radio und Fernsehen sowie online und in den sozialen Medien über Aktuelles rund um das Coronavirus. "Schau auf dich, bleib zu Hause", heißt es etwa auf großen Tageszeitungen am Sonntag. Finanziert wird die Kampagne vom Roten Kreuz und der Bundesregierung. Im digitalen Bereich läuft die Kampagne über die Kanäle der Bundesregierung, ausführliche aktuelle Informationen werden auf der Seite oesterreich.gv.at zur Verfügung gestellt.