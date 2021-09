Neue Impfstellen in Wien: Hauptbahnhof, WU und Huma Eleven

In Wien setzt man weiterhin auf Impfstellen an frequentierten Örtlichkeiten. Am Wiener Hauptbahnhof, im Huma Eleven und an der WU Wien werden neue Impfmöglichkeiten geschaffen.

Am Mittwoch wird es etwa einen neuen Impfcontainer am Hauptbahnhof geben, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Montag mitteilte. Auch ein weiteres Einkaufszentrum ist mit dabei. Im EKZ Huma Eleven in Simmering kann man sich ebenfalls ohne Anmeldungen einen Stich abholen.

Zusätzlich sperrt ab dem 21. September auch die Wirtschaftsuniversität Wien ein stationäres Impfzentrum auf, und zwar direkt am Campus in der Leopoldstadt. Nicht weit davon entfernt, im Stadionbad, geht die Impfsaison hingegen dem Ende zu. Denn am 20. September schließt auch das Bad.