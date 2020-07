Kürzlich eröffnete ein neues, idyllisches Lokal im Korea Kulturhaus im Donaupark: Dort wartet nun als neuer Gastro-Hot Spot mit internationalem Flair das Brunchhouse am Irissee auf Gäste.

Der Irissee im Donaupark zählt zu den schönsten Grünoasen Wiens und gilt dennoch als Geheimtipp. Anfang Juli öffnete die idyllische Gastro-Location im Korea Kulturhaus in Wien-Donaustadt ihre Pforten - umgestaltet von Contempory Art Künstler Lucc Armance, der in Wien auch schon in der Ho Gallery ausgestellt hat. Zu erreichen ist der neue Gastro-Hot Spot ganz einfach mit der U1, Station Alte Donau, oder mit dem PKW, Parkplätze in der Arbeiterstrandbadstraße sind ausreichend vorhanden.