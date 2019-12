Neue Endstelle: Bim-Linie D fährt bis ins Sonnwendviertel

Ab sofort fährt die Straßenbahnlinie D bis zur Absberggasse. Die Strecke wurde um zwei Haltestellen bis ins Favoritener Sonnwendviertel erweitert.

Die Linie D wurde in den vergangenen 11 Monaten um zwei Bim-Haltestellen und insgesamt 1,1 Kilometer in das Favoritner Stadterweiterungsgebiet Sonnwendviertel verlängert. Sie endet somit nicht mehr beim Hauptbahnhof in der Alfred-Adler-Straße, sondern fährt ab 2. Dezember bis zur Absberggasse.