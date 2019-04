Neue Details zu Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt: Zigarette löste Brand aus

Nach dem Zimmerbrand am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt, sind nun neue Details zur Brandursache herausgekommen. Der Brand soll durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden sein - und das vielleicht sogar mit Absicht.

Am Donnerstag kam es zu einem Zimmerbrand in der Marinelligasse in Wien-Leopoldstadt. Dabei musste sich eine Frau vor dem Feuer auf den Balkon retten. Eine Nachbarin hat nun ihre Sicht auf die Brandursache geschildert.