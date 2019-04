Auf Balkon geflüchtet: Frau bei Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt gerettet

Am Donnertagnachmittag rückte die Wiener Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Marinelligasse aus. Eine Frau war vor dem Flammen auf den Balkon geflüchtet und musste gerettet werden.

Am 18. April flüchtete eine 27-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienwohnhauses in der Marinelligasse in Wien-Leopoldstadt vor den Flammen in ihrer Wohnung auf den Balkon, wo sie von der Berufsfeuerwehr Wien gerettet werden konnte. “Es war Rettung in letzter Minute”, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.