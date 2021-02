Neue Corona-Teststraße in Therme Wien-Oberlaa eröffnet

Am Samstag wurde in der Tiefgarage der Therme Wien-Oberlaa eine neue Corona-Teststraße eröffnet.

Neue Corona-Teststraße in der Therme Wien-Oberlaa

Die neue Corona-Anlaufstelle am Thermenareal hat täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Damit, so betonte Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ), verfüge mit Favoriten nun auch der Wiener Bezirk mit den meisten Einwohnern über eine eigene Teststraße.

Änderung bei Teststraße Happel-Stadion

Bereits acht Corona-Teststraßen in Wien in Betrieb

Insgesamt gibt es nun acht große Corona-Teststraßen in Wien: beim Ernst-Happel-Stadion, auf der Donauinsel (Höhe Floridsdorfer Brücke), beim Austria Center Vienna, in der Stadthalle, in der Orangerie in Schönbrunn, in Alt Erlaa, bei der Therme Wien und beim Ferry-Dusika-Stadion. Eine weitere Abklärungsmöglichkeit, ob eine Coronavirus-Infektion vorliegt, bieten die sogenannten Schnupfenboxen. Hier gibt es mittlerweile 30 Standorte über das Stadtgebiet verteilt.