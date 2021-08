Neue Corona-Regeln in Israel - Lockdown ist Thema

In Israel kommt es zu neuen Corona-Regelungen. Hintergrund sind die rasant steigenden Zahlen an Corona-Infektionen.

So gilt wieder eine Maskenpflicht bei Events im Freien mit mehr als 100 Teilnehmern, beschloss das Corona -Kabinett bei einer Sitzung am Dienstagabend. Selbst Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern dürfen nur noch Geimpfte , Genesene oder Menschen mit negativem Corona-Testergebnis besuchen. Auch Kinder müssen zudem nun beim Eintritt ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen.

Neue Corona-Regeln in Israel kommen noch diese Woche

Die neuen Vorschriften sollen am Sonntag in Kraft treten. Bereits vor der Sitzung des Kabinetts hatte die Regierung auch neue Reisebeschränkungen beschlossen. So müssen Israelis, die unter anderem aus Deutschland einreisen, für mindestens sieben Tage in Quarantäne - selbst wenn sie vollständig geimpft sind. Die Regelungen gelten ab dem 11. August. Für österreichische und andere ausländische Touristen gilt unterdessen weiterhin ein Einreiseverbot nach Israel.