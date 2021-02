Neue Corona-Mutation E484K dürfte Impfwirkung verringern

Eine neue Corona-Mutation ist für das Immunsystem schwieriger zu fassen, die Krankheitsverläufe werden dadurch aber abgeschwächt. Im Herbst könnten aber neue Impfvarianten nötig werden.

Die nun auch in Großbritannien aufgetauchte Mutation E484K stärkt das Coronavirus nach Angaben des Virologen Alexander Kekule gegen die Abwehrmechanismen im Körper. "Das Virus entkommt dem Immunsystem einfacher", sagte der Professor der Universität Halle-Wittenberg am Mittwoch. Die Mutation betrifft wie auch andere Mutationen das sogenannte Spike-Protein, das dem Coronavirus die kronenhafte Form verleiht.

E484K: Antikörper weniger wirksam

Antikörper seien aber deutlich weniger wirksam gegen die E484K-Variante, sagte Kekule mit Verweis auf Angaben aus Brasilien und bisher weniger belastbare Berichte aus Südafrika. "Das Virus wird schlechter neutralisiert." Wer nach einer Corona-Infektion Antikörper gebildet habe, könne an Viren mit der E484K-Mutation leichter als am herkömmlichen Coronavirus ein zweites Mal erkranken. Die gute Nachricht sei aber, dass die Krankheitsverläufe dann in der Regel milder seien. "Wir haben dann zwar nicht das volle Sortiment, das das Virus abfängt", erklärte der Mediziner. "Aber wir können es bremsen."