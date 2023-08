Neue Buslinien, dichtere Intervalle, längerer Betrieb: Öffi-Netz in Wien-Floridsdorf wird ausgebaut

In Wien-Floridsdorf werden die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut. In Zukunft werden die Busse im 21. Bezirk pro Jahr über 400.000 Kilometer mehr zurücklegen, heißt es via Aussendung am Donnerstag.

„Wien wächst und die Öffis wachsen mit! Denn eine gute öffentliche Anbindung ist die Voraussetzung für Klimaschutz und die top Lebensqualität in der Stadt. Die Wiener Linien organisieren das Busangebot in Floridsdorf neu und binden Stadtentwicklungsgebiete damit noch besser an das Öffi-Netz an", so Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Buslinien in Wien-Floridsdorf: Die geplanten Neuerungen

Ab 4. September 2023

Die neue Buslinie 27B fährt täglich vom Satzingerweg über die Hans-Czermak-Gasse und die Dückegasse zur U1-Station Kagran. Werktags sind die Busse in einem 15-Minuten-Intervall unterwegs.

Ab September 2024

Die Verbindung zwischen den U-Bahn-Stationen Floridsdorf (U6) und Großfeldsiedung (U1) wird mit September 2024 optimiert. Dafür wird die Linie 29A neu organisiert und künftig mit der neuen Linie 29B eng abgestimmt. Die Linie 29B übernimmt große Teile des bisherigen 28A und wird künftig mit Gelenkbussen betrieben. Für die Fahrgäste beispielsweise im Stadtentwicklungsgebiet „Am Park“ bedeuten diese Maßnahmen kürzere Intervalle und längere Betriebszeiten sowie Betrieb auch am Wochenende und an Feiertagen.

Der Fahrplan der Linie 32A wird vereinfacht und die Betriebszeit ausgeweitet. In Zukunft wird die Linie 32A täglich und durchgehend von Leopoldau (U-Bahn, S-Bahn) bis Strebersdorf (S-Bahn) geführt.

Zwischen Neu Leopoldau und Großjedlersdorf werden auch in den Abendstunden künftig Busse der Linie 30A fahren (bisher: 32A). Tagsüber sind diese wie gewohnt zwischen Neu Leopoldau und Freiheitsplatz unterwegs.

Ab September 2025

Mit der Linie 20A (U1 Kaisermühlen bis U6 Neue Donau) wird das Siedlungsgebiet „Bruckhaufen“ noch besser erschlossen: Die Busse werden in dichteren Intervallen unterwegs sein und künftig auf jeder Fahrt beim Donauturm halten (derzeit hält dort jeder zweite Bus). Schüler*innen werden in der Früh über Kaisermühlen zur U1-Station Alten Donau gebracht.

Die Linie 20B zwischen der U1-Station Alte Donau und der U6-Station Neue Donau bekommt in den Sommermonaten ein dichteres Intervall.

Wiener Linien

>> Mehr zum Thema Stadtentwicklung in Wien