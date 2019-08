Neue Ausstellung zu 180 Jahre Fotografie im WestLicht

Zur Feier von 180 Jahren Fotografie hat man in der Galerie WestLicht einen wahren Jubiläumsreigen angesetzt.

"Heute ist ein ganz großer Tag", so Peter Coeln am Montagvormittag. Der Gründer der Wiener Fotogalerie WestLicht würdigt den 19. August als Geburtsstunde jenes Mediums, das seinem Schaffen zugrunde liegt. Schließlich stellte vor exakt 180 Jahren, am 19. August 1839, Louis Jacques Mande Daguerre der französischen Akademie der Wissenschaften sein nach ihm benanntes Fotoverfahren vor.