Netflix wird in Deutschland und Österreich empfindlich teurer

Der Streamingdienst Netflix zieht die Preise für seine Abonnements an - und zwar auch für Bestandskunden. Die Preise steigen um bis zu 14 Prozent, eine erfreuliche Nachricht gibt es aber.

Nach der Preiserhöhung in den USA ist nun auch Europa an der Reihe. In Deutschland und Österreich zieht Netflix seine Abo-Preise an und wird bis zu 14 Prozent teurer. Grund dafür: Die Konkurrenz durch Amazon Prime und dem angekündigten “Apple TV Plus” aus dem Hause Apple. Und auch der Disney-Konzern steht bereits in den Startlöchern für ein eigenes Streaming-Angebot. Netflix investiert daher mehr in Eigenproduktionen. Bereits im Vorjahr sind dafür mehr als 10 Milliarden Dollar ausgegeben worden.