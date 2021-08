NEOS wollen Impfmöglichkeiten an allen Hochschulen

Die NEOS verlangen an sämtlichen Hochschulen ein breites Corona-Impfangebot für Studentinnen und Studenten.

Lob für Hochschulen von NEOS

Viele Hochschulen würden bereits mit positivem Beispiel vorangehen - nun müssten auch die anderen österreichweit deren Beispiel folgen. "Wichtig ist, dass sichere Präsenzlehre an den Hochschulen wieder ermöglicht wird. Und dafür ist es essenziell, den Impffortschritt voranzutreiben", meinte Künsberg Sarre. "Distance Learning kann kein dauerhafter Ersatz für Lehren und Lernen an den Hochschulen sein."

Bereitschaft zur Corona-Impfung für NEOS-Sprecherin zu niedrig

Derzeit sei die Impfbereitschaft bei jungen Menschen nach wie vor zu gering. "Wenn Impfungen am Badesteg oder im Stephansdom möglich sind, dann muss das auch direkt vor Ort an den Hochschulen reibungslos funktionieren", so Künsberg Sarre. Jede Hochschule wisse selbst am besten darüber Bescheid, wie sie ihre Studierenden mit Aufklärung und einem niederschwelligen Impfangebot am einfachsten und besten erreichen würde.