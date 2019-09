NEOS stehen für Koalitionsgespräche bereit

Auch wenn es die NEOS für eine Mehrheit nicht braucht, stehen die Pinken für Koalitionsgespräche bereit.

NEOS mit Bedingungen bei Koalitonsgesprächen

Das hätten die NEOS in Salzburg, wo es eine ÖVP-NEOS-Grüne-Koalition gibt, gezeigt. "Wir stehen bereit. Es ist eine prinzipielle Einstellung, Verantwortung nicht zu scheuen", so Meinl-Reisinger. "Unsere Bedingungen liegen weiter am Tisch: Bildungspflicht, steuerliche Entlastung, Umwelt- und Klimapakt und echte Transparenz bei Parteien und Ministerien. Der Ball liegt aber nicht bei uns."

Die Konzentration der Liberalen liege jetzt auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. Das gute Ergebnis der Pinken in Vorarlberg bei der gestrigen NR-Wahl "deutet auf eine gute Ausgangssituation hin". Auch in der Steiermark und in Wien stimme das Ergebnis optimistisch, sagte die Parteichefin. "Es ist alles wunderbar, wir wachsen ganz stark."